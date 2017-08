Excelsior heeft IJslandse keeper bijna binnen

Ögmundur Kristinsson (rode broek) in het shirt van IJsland. Foto: Birgir Thor Hardarson (ANP)

Excelsior heeft de IJslandse keeper Ögmundur Kristinsson bijna binnen. De doelman verliet het Zweedse Hammerby IF deze zomer transfervrij en ondergaat donderdagochtend de medische keuring bij de Kralingers. Naar verluidt kan hij een contract voor één seizoen met een optie voor nog een seizoen tekenen.

De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag leed aan een tekort aan keepers. Zo raakte de club Warner Hahn (was gehuurd) en Filip Kurto (Roda JC) kwijt en liep eerste doelman Alessandro Damen een ernstige knieblessure op tijdens de eerste competitiewedstrijd in Almelo tegen Heracles. Mike Havekotte bleef als enige doelman over.

Vrijdag om 00.00 uur sluit de transfermarkt. Excelsior hoopt zich voor die tijd in ieder geval te versterken met nog een extra doelman en ook PSV'er Jordy de Wijs staat hoog op het verlanglijstje.