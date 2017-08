NOS publiceert screenshots van chat Maassilo-verdachte

Op de website van de NOS zijn screenshots te zien van een chatgesprek dat Maassilo-verdachte Jimmy F. voerde over een mogelijke aanslag in Rotterdam. Eerdere berichten van hem waren voor de politie aanleiding om een concert in de Maassilo niet door te laten gaan.

De NOS sprak via de berichtenservice Telegram met online-vrienden van F. Volgens deze ingewijden is de 22-jarige man uit Zevenbergen een overijverige detective, die juist jihadisten wilde ontmaskeren door zich voor te doen als terrorist.

Zo zou F. in een chatgroep op Telegram tegen ene Aghmed in Spanje hebben gezegd dat hij een aanslag wilde plegen. Later meldt hij in de chatgroep: "I bluffed to Aghmed."

Lijst



Op 23 augustus om 15.05 uur schrijft F. dat een concert in de Maassilo is geschrapt en dat hij op nu "een soort lijst" staat. Hij laat weten dat hij de politie gaat bellen "to say I didn't do it."

F. belt met de plaatselijke politie, maar daar weten ze niet goed wat ze met zijn verhaal aan moeten.

Rond 02.00 uur 's nachts valt de Dienst Speciale Interventies van de politie de woning van F. binnen en wordt hij gearresteerd.

Dronken



Een paar uur eerder heeft de politie dan in Rotterdam een Spanjaard aangehouden, die zich met een wit bestelbusje met Spaans kenteken in de buurt van de Maassilo ophield.

De man had gasflessen in zijn auto en reed opvallend heen en weer over de Mijnsherenlaan. De Spanjaard bleek echter dronken en had niets met de terreurdreiging te maken. Hij werd weer vrijgelaten.

Jimmy F. komt voorlopig nog niet vrij. Vandaag bepaalde de rechter dat hij nog zeker twee weken in de cel blijft.