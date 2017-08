Maerlant in Brielle sluit gymzalen na controle brandweer

Opnieuw moeten aanpassingen worden gedaan aan de nieuwbouw van scholengemeenschap Maerlant in Brielle. Waren het in 2015 de schoolgebouwen die niet aan alle brandveiligheidseisen voldeden, nu zijn het de vijf gymzalen.

Als er brand ontstaat in een van de zalen kan het zich door de dakconstructie verder verspreiden over de gymzalen. Het probleem zit hem tussen het plafond en het dak. Daar moeten zogenaamde vlamschermen worden aangebracht die brandoverslag moeten voorkomen.

"Om dit op te lossen moet een deel van het dak open", zegt burgemeester Gregor Rensen. Op andere plekken wordt een brandwerend plafond of brandwerend spuitwerk aangebracht.

60.000 euro



De burgemeester was de opdrachtgever voor de bouw van het complex van de scholengemeenschap en schiet nu ook de kosten voor om de brandveiligheid weer in orde te krijgen. Hij schat die kosten op 60.000 euro. Waar de verantwoordelijke aannemers steken hebben laten vallen, worden die kosten op hen verhaald.

Die komen bovenop de kosten van de werkzaamheden die in 2015 zijn uitgevoerd. Toen moesten gevelroosters worden aangebracht om verse lucht aan te voeren bij rookontwikkeling. Ook moesten brandwerende scheidingen worden verbeterd in het schoolgebouw.

Aanpassingen



"Bij de oplevering van het gebouw was alles in orde en waren ook de benodigde certificaten voor ondermeer de brandveiligheid er", zegt burgemeester Rensen. "Maar het komt vaker voor, dat als zo'n gebouw in gebruik wordt genomen er problemen ontstaan, waardoor je aanpassingen moet laten doen. Dat is toen gebeurd. De schoolgebouwen van het Maerlant zelf voldoen dus aan alle veiligheidseisen."

De problemen met rookverspreiding in de gymzalen kwamen voor de zomervakantie aan het licht bij een van de vele herinspecties.