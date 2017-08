Dordtse gevangenis is voorbeeld voor andere inrichtingen

Gevangenispersoneel komt bij de penitentiaire inrichting in Dordrecht kijken hoe ze daar de re-integratie van gedetineerden regelen. Niet dat de Dordtse aanpak zo revolutionair is, maar toch...

"In plaats van dat er allemaal verschillende mensen langs de cellen gaan om van alles uit te leggen over het uwv of het vinden van een huis", zegt Leendert van Dalsen, hoofd re-integratie, "hebben we hier één informatiebijeenkomst en dan zijn ze klaar".

Gedetineerde zitten gemiddeld vier weken vast en dat is kort voor alles dat er geregeld moet worden. Want als je in de gevangenis zit, stopt alles.

"Dat regelen moeten ze allemaal zelf doen", klinkt van Dalsen resoluut. "Ze moeten weten dat het hun eigen verantwoordelijkheid is. Vroeger namen we alles uit handen, maar dankzij het re-integratiecentrum kunnen ze hier op de computer zelf aan de slag".

De gevangenis in Dordrecht gaat nog verder. Ook leveranciers wordt gevraagd mee te werken aan de terugkeer in de maatschappij. Karin Winkelman, vestigingsdirecteur: "De bakker die hier brood levert, zorgt ook voor banen voor ex-gedetineerden".

Harde cijfers over de re-integratie-aanpak zijn er niet, maar de medewerkers van de gevangenis zijn blij met elk succesverhaal.