Bewoners tevreden na informatieavond over brand Esso

De brand bij Esso

Zo'n vijftig inwoners van Nissewaard zijn woensdagavond naar de bijeenkomst gekomen over de grote brand bij Esso in de Botlek. Ook burgemeester Salet was er.

De bijeenkomst werd gehouden, omdat er veel vragen waren over de nasleep van de brand. Zo kreeg Esso na afloop 400 telefoontjes, onder meer over de communicatie tijdens de brand. Ook het roet dat was neergeslagen riep veel vragen op. Esso zegt dat het in kaart gaat brengen wat er allemaal vervuild is. Op kosten van het bedrijf kunnen met roet besmeurde goederen worden schoongemaakt. Shell praat ook met akkerbouwers over de geleden schade. Het gaat dan met name om gewassen die niet meer de voedselketen in kunnen vanwege de roetdeeltjes. Shell Botlek telt twintig fabrieken. Een deel daarvan moest worden stilgelegd. Het opstarten gaat nog nog maanden in beslag nemen. Eerst moet het onderzoek naar de brand worden afgerond en daarna moet het fornuis worden opgebouwd.