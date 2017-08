Geen kerstijsbaan in Dordrecht

De kerstijsbaan in Dordrecht gaat dit jaar niet door. Er zijn geen ondernemers die onder de huidige voorwaarden een kerstijsbaan met horeca willen exploiteren, meldt de gemeente.

Er was vanuit de gemeente voor de kerstijsbaan maximaal 30.000 euro beschikbaar.

Nadat de exploitant van vorig jaar was afgehaakt, deed Dordrecht in juli nog een oproep aan ondernemers. Op die oproep meldden zich enkele belangstellenden, maar uiteindelijk bleek toch niemand geïnteresseerd in het exploiteren van de ijsbaan.