Jan de Jong nieuwe directeur Feyenoord

Jan de Jong wordt de nieuwe directeur van Feyenoord. De vijftigjarige De Jong is momenteel directeur van de NOS en volgt per 1 november Eric Gudde op, die begin juni aankondigde te zullen stoppen.

"Na ruim 24 jaar NOS sta ik uiteraard niet te boek als een jobhopper", zegt De Jong op de website van de NOS. "Ik had er met veel plezier nog jaren kunnen werken, want ik heb ernstig last van clubtrouw. Maar deze kans is uniek."

Volgens Feyenoord sluit De Jong goed aan bij de ambities van de club. "Hij heeft jarenlange ervaring in het leiden van een complexe organisatie", zegt Gerard Hoetmer van de raad van commissarissen. Volgens hem heeft De Jong een grote kennis van de sport- en voetbalwereld, met de bijbehorende relaties en netwerken.

"Iedereen die mij kent, kent mijn enorme fascinatie voor topsport en voor Feyenoord. Feyenoord heeft een prachtige toekomst voor zich", meent De Jong. "Daar wil ik met mijn kennis en ervaring de komende jaren mijn steentje aan bijdragen."