Nieuwe Feyenoord-directeur De Jong: 'Ik voel me zeer vereerd'

Jan de Jong. Foto: Sander Koning (ANP)

"Echt heel bijzonder. Je zal maar in je leven eerst leiding mogen geven aan de NOS en dan aan Feyenoord. Ik voel me zeer vereerd." Dat zei Jan de Jong donderdag op Radio Rijnmond, vlak nadat bekend was geworden dat hij Eric Gudde opvolgt als directeur van Feyenoord.

"Met enige regelmatig, bijna vijftig jaar kom ik in de Kuip. Ook veel met het werk bij de NOS ben ik daar geweest. Het maatschappelijk fenomeen is misschien wel wat ik het allermooiste vind aan Feyenoord." Hij begint op 1 november bij de landskampioen. "Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor", vervolgt De Jong. "Ik mag samen met andere mensen binnen Feyenoord helpen om de topclub nog stabieler te maken, kijken waar we kunnen groeien." "Ik mag letterlijk met het team gaan bouwen aan de toekomst van Feyenoord, eerst op Varkenoord en later in de stadsontwikkeling op Zuid mogelijkerwijs in een nieuw stadion." De 50-jarige De Jong is duidelijk voorstander van de ontwikkeling van een nieuw stadion. "De Kuip is een fantastisch stadion met een hele mooie grasmat. Maar ook andere topclubs gaan naar een nieuw stadion. Bij de toekomst van Feyenoord hoort een nieuw stadion, uiteindelijk." Eric Gudde was tien jaar lang algemeen directeur van Feyenoord. De 62-jarige Schiedammer maakte in juni bekend de club dit jaar te verlaten. Gudde is bij de KNVB voorgedragen als directeur betaald voetbal.