Theo Zwarthoed naar Excelsior

Theo Zwarthoed is de nieuwe tweede doelman van Excelsior. Aanvankelijk zou de 35-jarige doelman naar de amateurs van De Dijk gaan, maar door de blessure van Alessandro Damen zocht Excelsior nog een ervaren keeper.

Zwarthoed speelde in het seizoen 2007/2008 ook al voor Excelsior. Afgelopen jaar kwam hij uit voor Go Ahead Eagles. Ook FC Groningen toonde interesse in Zwarthoed, maar omdat hij dan zou moeten verhuizen en z'n vrouw haar baan zou moeten opzeggen, zei hij Groningen af in mei. Zwarthoed heeft voor één jaar getekend op Woudestein.

De Volendammer schikt zich in zijn rol als reservedoelman. Eerder legde Excelsior donderdagochtend de IJslandse doelman Ögmundur Kristinsson al vast. De veertienvoudig IJslands international komt over van het Zweedse Hammarby.