800 kilo cocaïne onderschept in Rotterdam

Foto: MediaTV Foto: OM Foto: OM

De douane heeft drie partijen van in totaal 800 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Voor een van de partijen van 300 kilo coke werden in de nacht van maandag op dinsdag een vrouw en twee mannen opgepakt op de Bunschotenweg op Heijplaat.

Onderzocht wordt of zij ook verantwoordelijk zijn voor de andere zendingen. Twee van de drie verdachten uit Rotterdam werken voor een bedrijf waar lege containers worden opgeslagen. De pakketten met cocaïne zaten in de bodem van een container uit Suriname. Nadat de lading eruit was, ging de container naar een opslagbedrijf voor lege containers in de regio Rotterdam. De drie verdachten werden opgepakt nadat ze hadden geprobeerd de cocaïne uit de container te halen. Bij huiszoekingen is ook nog een bedrag van ruim 100.000 euro gevonden en in beslag genomen. Volgens justitie hebben de drugs een straatwaarde van 16,5 miljoen euro. De drugs zijn vernietigd.