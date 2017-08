Larsson 'debuteert' met nederlaag bij Feyenoord 2

Het tweede elftal van Feyenoord wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege. Thuis tegen NAC Breda werd het 0-1, in een wedstrijd waarin Sam Larsson voor het eerst het shirt van Feyenoord droeg.

In de beginfase van de wedstrijd kwam de ploeg van Roy Makaay op achterstand door een eigen doelpunt van Davy Kaptein. In het vervolg van de wedstrijd waren er maar weinig kansen en de spaarzame keren dat Larsson de bal kreeg, was hij ongelukkig.

Na een eerdere nederlaag tegen Heracles en gelijkspel tegen Excelsior kan Feyenoord inmiddels spreken van een slechte competitiestart. Op maandag 11 september gaat de competite verder een thuisduel tegen SC Heerenveen 2.