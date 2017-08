Rotterdammer (17) bestraft voor het ronselen van naaktfoto's

Een 17-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot acht maanden cel en twee jaar intensieve begeleiding, voor het laten maken en verzamelen van kinderporno. Hij deed zich voor als een scout van Elite Model en vroeg jonge meisjes om naaktfoto's van zichzelf op te sturen.

De jongen werd in juni vorig jaar opgepakt. Hij kwam toen weer in vrije voeten, maar werd in februari weer gearresteerd, omdat hij op de oude voet verder ging.

In totaal werden achttien jonge meisjes benaderd. De Rotterdammer mag geen contact meer met hen hebben. Als hij dat toch doet moet hij per keer zeven dagen de cel in.

De acht maanden cel waartoe hij nu veroordeeld is, hoeft hij niet meer uit te zitten. Zijn voorarrest duurde namelijk even lang.