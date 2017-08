Hoe gezond is jouw sportclub?

Sporten is leuk, sporten is gezond. Maar hoe gezond zijn de sportclubs in de regio? Wordt er alcohol geschonken tijdens de wedstrijden van de junioren? Staan ouders te roken langs de lijn? Zijn er gezonde snacks te krijgen? RTV Rijnmond hoort graag hoe het er bij jouw sportclub toegaat. Samen met de andere regionale omroepen en de NOS onderzoeken we hoe gezond de Nederlandse sportclubs zijn. Doe mee en vul hier de enquete in.