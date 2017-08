Justitie eist acht jaar cel en tbs tegen overvaller

De man sloeg toe in onder meer Rotterdam, Capelle en Zwijndrecht

In hoger beroep heeft Justitie acht jaar gevangenisstraf en tbs geëist tegen een 50-jarige Rotterdammer voor een reeks gewapende overvallen op supermarkten en andere winkels.

De man sloeg in 2011 en 2012 negen keer toe in Rotterdam, Hendrik-Ido Ambacht, Capelle aan den IJssel, Vlaardingen en Zwijndrecht. Hij had een vuurwapen bij zich, sprak dreigende taal en gebruikte fysiek geweld. "De feiten hebben grote impact gehad op de slachtoffers", zegt justitie. "Zij zullen langdurig traumatische gevolgen hiervan ondervinden."

De Rotterdammer heeft nooit meegewerkt aan psychologisch onderzoek. Toch vindt justitie tbs op zijn plaats. Eerder kreeg de man twaalf jaar cel. Zowel justitie als de veroordeelde tekenden hoger beroep aan.