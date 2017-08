Celstraf voor Vlaardingse pedofiel

Man ging in de fout tijdens de proeftijd van een eerdere veroordeling

Een 31-jarige man uit Vlaardingen is door de Haagse rechtbank tot vier maanden cel veroordeeld, omdat hij vorig jaar in De Lier zijn geslachtsdeel liet zien aan een 8-jarig meisje. Dat meldt Omroep West.

Van de straf zijn drie maanden voorwaardelijk. De man moet wel langer de cel in, omdat hij vorig jaar in de fout ging in de proeftijd van een eerdere veroordeling. Daardoor komt er drieënhalve maand extra gevangenisstraf bij.

De man moet verder een verplichte behandeling voor zedendelinquenten volgen in een gerechtelijke psychiatrische inrichting. Justitie had enkel om die behandeling gevraagd, maar de rechtbank vond ook een celstraf nodig.

Eenmaal pedofiel...

De Vlaardinger werkte in De Lier. Op zijn scooter volgde hij daar zo'n vijftien kleine meisjes, langere tijd zonder dat er iets gebeurde.

Maar op 10 juni vorig jaar sprak hij daadwerkelijk een 8-jarig kind in de buurt van haar huis. Hij vroeg haar hoe laat het was, haalde zijn geslachtsdeel te voorschijn en bevredigde zichzelf.

Het was niet de eerste keer dat de man met justitie in aanraking kwam voor onzedelijk gedrag. 'Als je eenmaal pedofiel bent, blijf je het', zei hij twee weken geleden voor de rechtbank.