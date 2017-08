VIDEO: BigRoll, de publiekstrekker van de Wereldhavendagen

Het schip BigRoll Baffin ligt de komende dagen aan de Parkkade in Rotterdam. Het 173 meter lange schip is een van de publiekstrekkers van de Wereldhavendagen.

De BigRoll dankt haar naam aan zijn functie. Het schip is ontworpen om grote ladingen rollend het dek op te laten gaan.

Dit soort schepen wordt vaak op de wateren rond Rusland ingezet. Ze zijn in staat ijs te breken en zijn zo gebouwd dat de bemanning in extreme kou kan werken. Ook in warmere gebieden kunnen de schepen worden gebruikt.

Dit jaar is de 40e editie van de Wereldhavendagen. Vorig jaar kwamen er 380.000 mensen op af. RTV Rijnmond doet live verslag van het evenement, op internet, radio en televisie.