Rotterdamse roedel mist Russische Popov

De samengestelde roedel van Nick de Koning uit Rotterdam is sinds een paar dagen incompleet. De uit Rusland afkomstige hond Popov heeft de benen genomen en is spoorloos.

De hondenroedel bestaat uit negen honden, waarvan de meesten uit asiels uit het buitenland komen. Ze komen uit landen zoals Roemenië, Spanje en Rusland. Nick haalt ze daar vandaan omdat de omstandigheden in de asiels daar te slecht zijn.

"In Rusland bijvoorbeeld mogen zwerfhonden niet meer afgemaakt worden. Daarom worden ze met zijn allen in asiels gepropt. Soms 4000 tegelijkertijd. Ze bijten elkaar dood, het is een grote ellende," vertelt hij.

Ook Popov komt uit Rusland. Hij leefde daar op straat. Toen hij tijdens de vakantie van Nick een paar dagen bij een vriendin in Rotterdam-Noord logeerde, glipte hij door een openstaande garagedeur de straat op. "Ik denk dat hij de roedel miste."

Scheve voorpoot



Nick heeft inmiddels alle middelen ingezet om zijn hond op te sporen. "We zijn zelfs met een speurhond op pad geweest in de omgeving van het politiebureau bij de Gordelweg in Rotterdam Noord. We denken dat hij daar in de buurt op een industrieterrein zou kunnen zitten."

Volgens de hondenliefhebber is het vreemd dat niemand zich nog met zijn Russische viervoeter gemeld heeft. "Hij heeft een hele scheve voorpoot, dus hij valt ontzettend op. Mensen die hem zien, denken vaak dat die poot gebroken is en bellen spontaan de dierenambulance," aldus Nick.

Of zijn honden Popov missen, betwijfelt Nick. "Ze slapen er niet minder om, denk ik." Maar hijzelf maakt zich behoorlijk veel zorgen. "Als mensen hem zien, moeten ze maar snel de dierenambulance bellen. Hij is gewend om op straat te leven, maar ik heb hem veel liever thuis."