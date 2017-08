Ruim 5 miljoen euro nodig om Boijmans van Beuningen open te houden

Zonder ingrijpen moet het museum dicht

Museum Boijmans van Beuningen is in een veel slechtere staat dan werd gedacht. Als er niet direct wordt ingegrepen dan moet het museum dicht, schrijft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in een brief aan de gemeenteraad.

Er zijn al langer plannen om Boijmans op te knappen. Zo zit er asbest in het pand en is de brandveiligheid niet optimaal. Ook de kelders van het museum zijn niet in orde. Daar ligt de collectie opgeslagen die niet tentoongesteld wordt. Tijdens onderzoeken voor een plan van aanpak bleek het museum zo hard aan renovatie toe dat er direct iets moet gebeuren, laat Aboutaleb weten. Voor het totale pakket aan maatregelen is ruim 5 miljoen euro nodig. Dat kan binnen de huidige begroting worden vrijgemaakt, schrijft de burgemeester. De verbetering van de brandveiligheid gaat twee miljoen euro kosten. Het opruimen van de museumkelder en het prentendepot kost 1,7 miljoen. En eenzelfde bedrag is nodig voor de huur van extra depotruimte en andere, kleinere maatregelen.