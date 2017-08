De fietser, die woensdag zwaargewond raakte bij een botsing in Ridderkerk, is aan zijn verwondingen overleden.

De 49-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht kwam op de Hoogzandweg in botsing met een scooter. De klap was zo heftig dat zijn fiets in tweeën brak.

Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Hij had hersenletsel. In de loop van donderdag overleed hij.