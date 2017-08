Inwoners Gorinchem willen meer winkelen op zondag

De meeste Gorinchemmers zijn voorstander van winkelen op zondag. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Bijna de helft van de inwoners wil elke zondag kunnen winkelen. Twintig procent van de ondervraagden is tegen verruiming van de openingstijden.

Op dit moment mogen winkels in de gemeente Gorinchem twaalf zondagen per jaar open zijn en specifiek in de binnenstad vijftien zondagen per jaar.

De uitkomsten van het onderzoek zijn donderdagavond toegelicht in de gemeenteraad. "Met het college gaan we nu werken aan een voorstel voor de nieuwe Verordening Winkeltijden, waarover de gemeenteraad later dit jaar een besluit neemt", zei wethouder Hans Freije van Economische Zaken.

De nieuwe winkeltijden moeten op 1 januari ingaan.