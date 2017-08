VIDEO: Oefenfabriek voor gevaarlijk werk te bekijken tijdens Wereldhavendagen

RDM Training Plant

Een brand bij Esso in de Botlek en een chemische lekkage bij Shell in Pernis. De afgelopen weken werd nog eens duidelijk hoe belangrijk veilig werken in de Rotterdamse haven is.

Om mbo- en hbo-jongeren en technici optimaal te trainen voor gevaarlijke werkzaamheden is de RDM Training Plant op Heijplaat gebouwd. Dat is een complete oefenfabriek, met machines, stellages, schoorstenen en een wirwar aan leidingen en kabels. Het is een initiatief van ondernemersvereniging Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam. De organisaties willen de Rotterdamse haven op zo manier nog veiliger maken. Tijdens de Wereldhavendagen is de locatie open voor het publiek. Dit jaar is de 40e editie van de Wereldhavendagen. Vorig jaar kwamen er 380.000 mensen op af. RTV Rijnmond doet live verslag van het evenement, op internet, radio en televisie.