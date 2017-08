Acht tips over moordzaak Caroline van Toledo

Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn bij de politie acht tips binnengekomen over de moord op Caroline van Toledo uit Oostvoorne. De politie wil vooral meer weten over een tweede dader.

De 35-jarige medewerkster van een apotheek werd op 3 september 2005 dood gevonden op het Kruininger Gors. Ze lag in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Ook in haar huis aan de Molendijk brak brand uit.

Voor de moord zit sinds 26 juli 2017 een 40-jarige man uit Brielle vast. Deze Leon van M. was in 2007 ook al gearresteerd, maar moest toen wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Door nieuw bewijsmateriaal (dna-sporenl en tips) was het vorige maand mogelijk Van M. opnieuw aan te houden.

Tweede dader



De politie gaat ervan uit dat bij de moord nog een tweede dader betrokken was: de persoon die op 3 september 2005 vroeg in de ochtend met Caroline's pinpas geld heeft opgenomen bij de Rabobank in Rozenburg. Volgens het onderzoeksteam weet deze man hoe dan ook meer van de moordzaak.

Om de tweede dader te achterhalen is een hoop tijd besteed aan de kleding die de pinner droeg. Zoals de achterstevoren en binnenstebuiten gedragen, marineblauwe fleecetrui met een Fortis-logo op de linkerborst en op de rechtermouw de tekst "Cromstrijen 1 oktober 1999."

"Eind 2001 of 2002, dus nog voor de moord op Caroline, werden bij een inbraak aan de Rijksstraatweg in Tinte meerdere van zulke fleecetruien buitgemaakt. De kans is groot dat de dader een van die gestolen truien droeg", meldt de politie.

Vals alibi



De pinner droeg ook een bijzondere, zwart-witte muts. "Ze waren niet te koop in ons land, de meeste gingen over de toonbank in Zweden. In elk geval één Nederland is in Duitsland gezien met precies zo'n zwart-witte muts", meldt de politie op de website van Opsporing Verzocht. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat de pinner niet op onbekend terrein was. Toen hij geld had opgenomen, nam hij een paadje achter de Rabobank "waar je niet zomaar komt".In het onderzoek naar de moord op Caroline van Toledo hebben mensen een dader soms een vals alibi verschaft, weet de politie. "Dat zouden ze kunnen rechtzetten. Soms worden daders uit een soort loyaliteit door mensen beschermd, misschien is er in hun verhouding met de dader iets veranderd waardoor ze nu wel willen vertellen wat er is gebeurd. Of zijn er mensen zonder dat ze dat wilden meegesleurd in een misdrijf en willen ze eindelijk het echte verhaal kwijt."