Oranje kansloos bij rentree Van Persie

Het Nederlands elftal heeft het WK-kwalificatieduel met Frankrijk donderdagavond kansloos verloren. Oranje ging in Parijs met 4-0 onderuit. Robin van Persie maakte zijn rentree, kort nadat Ridderkerker Kevin Strootman na een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Doordat Bulgarije met 3-2 won van Zweden, heeft Nederland toch nog kans op een WK-deelname.

De Fransen waren vanaf de eerste minuut heer in meester in het Stade de France. Vooral op het middenveld, met Wesley Sneijder, oud-Spartaan Kevin Strootman en oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum, werd Nederland compleet overlopen. Na twaalf minuten opende Antoine Griezmann dan ook verdiend de score door na een combinatie met Oliver Giroud de bal koeltjes door de benen van Jasper Cillessen te schuiven.

Tot aan de rust had Oranje helemaal niets te vertellen, maar ging het aan de thee met ‘slechts’ een 1-0 achterstand. Na rust bracht bondscoach Dick Advocaat Feyenoorder Tonny Vilhena in het veld en liet Wesley Sneijder in de kleedkamer achter. Na iets meer dan een uur spelen moest Nederland ook nog met een minder verder. Oud-Spartaan Kevin Strootman ontving in zes minuten twee gele kaarten en dus rood.

Rentree

Kort daarna was er voor Robin van Persie persoonlijk wel een hoogtepunt. De Rotterdammer maakte na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree bij het Nederlands elftal. Twintig minuten voor tijd kreeg Nederland pas zijn eerste kans. Quincy Promes zette goed voor, maar Arjen Robben kon de bal met zijn hoofd geen kracht geven.

Uiteindelijk was het Thomas Lemar die in de 73e minuut de wedstrijd besliste met een heerlijke treffer: 2-0. De Fransman knalde een rebound met buitenkant links in de kruising. Het leed was nog niet over voor Oranje, want Lemar en Mbappé zorgden ook nog voor de 3-0 en de 4-0.

Doordat Bulgarije met 3-2 van Zweden won, heeft Oranje nog een kans om het WK 2018 in Rusland te halen. Zondag speelt Nederland tegen Bulgarije.