Neptunus wint na ruime achterstand

Curaçao Neptunus heeft donderdagavond de wedstrijd tegen L&D Amsterdam gewonnen. De Rotterdammers stonden halverwege het duel nog met 3-0 achter, maar kwamen knap terug en wonnen in het Familiestadion uiteindelijk met 6-3.

Pas in de vijfde inning kwam de eerste score op het bord. Amsterdam sloeg zijn slag scoorde drie keer. Neptunus reageerde een inning later en trok, onder meer doordat Shaldimar Daantji sloeg Dwanye Kemp en Daniël Fernandes over de thuisplaat sloeg de stand weer gelijk.

In de zevende en achtste inning (tweemaal) scoorde Neptunus wederom en pakt het de koppositie in de kampioensgroep. Zaterdag en zondag speelt de ploeg van trainer Ronald Jaarsma wederom tegen Amsterdam.