Voetbalclub Kocatepe wil niet weg uit Charlois en stapt naar de rechter

Voetbalclub Kocatepe uit Rotterdam-Charlois heeft de wedstrijden voor de komende twee weken geschrapt. De club stapt naar de rechter, omdat de gemeente Rotterdam de huurovereenkomst per 1 september heeft opgezegd. Volgens de gemeente weigert de club sinds oktober vorig jaar de huur te betalen.

Voorzitter Sahin Ünal zegt dat aan de in juli afgesproken betalingsregeling keurig wordt voldaan. De huidige schuld van 16 duizend euro zou de club gemakkelijk kunnen opbrengen.



"Het gaat alleen om die 16 duizend euro, een miezerig bedrag. Het vorige bestuur heeft dat niet kunnen betalen, want de sponsors werden niet benaderd en de contributie werd niet juist geïnd. Dat wordt nu dus wel gedaan. De club kan op eigen houtje nu de huur betalen."

Leges



De voetbalclub moet ook nog 30 duizend euro betalen voor een eerdere vergunningsaanvraag bestemd voor een nieuw clubgebouw dat uiteindelijk niet door ging. Maar volgens Ünal bestaat die vordering niet. "De legeskosten van de omgevingsvergunning bedragen inderdaad 30 duizend euro, maar die kosten zijn nog niet onze kant op gekomen. Als dat wel gebeurt zijn er mensen hier bereid om die te betalen."

Volgens de gemeente op organisatorisch vlak ook behoorlijk wat mis bij de vereniging. Daar bovenop was er begin juli een bijeenkomst in het clubgebouw, waarbij de politie moest ingrijpen.

"Op 1 juli is er een incident in de kantine geweest bij een klein feestje", erkent Ünal. "De burgemeester had toen de kantine drie maanden kunnen sluiten. Maar dat moet geen reden zijn om de huur op te zeggen."

Jammer



Wethouder Visser gaf donderdag in een gesprek met voorzitter Sahin Ünal aan dat hij weinig vertrouwen heeft in het bestuur van de club. Ünal: "Hij heeft geen vertrouwen dat het ooit goed gaat komen met de club. Hij gaf ons ook het gevoel dat hij deze culturele schat van Rotterdam liever kwijt dan rijk is. Dat vinden wij jammer. Wij hebben van de gemeente niet het gevoel gekregen dat zij met ons mee hebben gedacht over hoe we deze club weer gezond konden maken."

Het bestuur van RVV Kocatepe wil absoluut niet weg van de huidige lokatie aan de Oldegaarde in Charlois. Door middel van een rechtzaak wil Ünal een uitzetting voorkomen. Hij voelt een sterke verantwoordelijkheid naar zijn leden. " Wij gaan natuurlijk verder, wij kunnen het niet hierbij laten. Wij zullen onze leden niet op straat zetten. De gemeente wil dat wel, maar wij niet."