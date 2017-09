Grote brand in oude betonfabriek in Gorinchem

In de voormalige betonfabriek aan de Spijksedijk in Gorinchem heeft donderdagavond laat een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij. Na anderhalf uur had de brandweer het vuur onder controle.

De brand ontstond rond 22.45 uur in de kantine van de oude fabriek. Het pand staat leeg. Niemand raakte gewond. Oude legervoertuigen

Naast de kantine staat een loods van Rijdend Unifil Museum De Dorstige Types. Op de plek komen regelmatig oorlogsveteranen van onder meer Dutchbat bij elkaar. In de loods staan voormalige legervoertuigen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Het bijzondere materieel is niet door de brand beschadigd. NL Alert

De rook die bij de brand vrijkwam, dreef richting Gorinchem-Oost. Bewoners van de wijk kregen een NL Alert. De brandweer gaf het advies om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie en airco's uit te zetten. Brandweerkorpsen uit de omgeving kwamen naar Gorinchem om te helpen bij de bestrijding van het vuur. Website uit de lucht

De website ZHZVeilig.nl was korte tijd uit de lucht, omdat teveel mensen er naar toe surfden. Dat gebeurde ook bij de brand bij Esso in de Botlek, vorige week. Toen was de website Rijnmondveilig.nl ruim een uur niet te bereiken