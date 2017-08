Harry Potter kijken met live-muziek van het Philharmonisch Orkest

Lekker Harry Potter kijken met live-muziek van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Honderden fans deden dat donderdagavond in de Doelen in Rotterdam. Veel fans kwamen verkleed als filmpersonages naar het concert van 'Harry Potter and the Chamber of Secrets.'

Nadat de boeken van J.K. Rowling de wereld veroverden en de verfilmingen ongeëvenaarde bioscoop-hits werden, konden de echte fans nu dus genieten van de film op groot scherm met een orkest erbij. De filmmuziek is van John Williams,, "één van de beroemdste filmcomponisten aller tijden", aldus de organisatie. Vorig jaar bracht het Rotterdams Philharmonisch Orkest de Europese première van Harry Potter in Concert naar Rotterdam met Harry Potter and the Philosopher’s Stone, het eerste deel uit de reeks. De drie uitvoeringen waren binnen 60 uur uitverkocht. Dit keer zijn er daarom vier voorstellingen van het orkest van 31 augustus tot en met 3 september.