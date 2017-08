Van Persie onzeker voor Nederland-Bulgarije

Robin van Persie heeft aan het WK-Kwalificatieduel met Frankrijk klachten aan zijn knie overgehouden. De Rotterdammer maakte in deze wedstrijd na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree in Oranje, maar moet mogelijk geblesseerd afhaken voor de wedstrijd tegen Bulgarije.

De topschutter aller tijden van het Nederlands elftal gaf na de kansloze 4-0 nederlaag in Parijs aan last van zijn knie te hebben en te twijfelen of hij zondag gaat halen. Dan speelt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat in Amsterdam tegen Bulgarije voor zijn laatste kans op WK deelname.

Onderzoek moet vrijdag uitwijzen hoe erg het kwetsuur is. Van Persie viel donderdagavond in de 64e minuut in voor Vincent Janssen.