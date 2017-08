Dordtse Zeehavenwijk opvallend stil tijdens wedstrijd van Oranje

Foto: ANP

Het was donderdagavond opvallend stil in de Dordtse Zeehavenwijk. Voorheen was het er tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal één groot feest. De straten kleurden oranje en iedereen keek buiten in de voortuin naar voetbal.

Maar tijdens de wedstrijd Frankrijk-Nederland was het nu uitgestorven. Op wat spelende kinderen en een rokende buurvrouw na, was er niemand op straat te bekennen. Veel tv's stonden op andere zenders. Ook in het Oranjecafé aan de Krispijnseweg werd niet meegeleefd met 'onze jongens', die uiteindelijk met 4-0 ten onder gingen tegen Frankrijk. Cafébezoekers gaven de voorkeur aan een andere sport: tennis.