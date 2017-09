Stichting Ambulance Wens in steeds meer landen actief

De Rotterdamse Stichting Ambulance Wens krijgt wereldwijd steeds meer navolging. In een groeiend aantal landen komen er stichtingen die voor doodzieke patiënten laatste wensen in vervulling te laten gaan. Oprichter Kees Veldboer is deze week in Colombia.

In het Zuid-Amerikaanse land ontstond belangstelling voor het initiatief van Veldboer nadat de Rotterdammer in Groot-Brittannië een inspiratieprijs had gekregen van de BBC.

De universiteit van Bogota organiseert elk jaar een congres met inspirerende sprekers voor een toespraak en dit jaar werd Veldboer uitgenodigd. De Rotterdammer heeft goede hoop dat Colombia aan de slag gaat met wensambulances.

Kleine dingen

Veldboer: "Ik heb in mijn toespraak verteld dat geluk vaak in kleine dingen zit. Van kleine dingen word je vaak veel gelukkiger dan van grote dingen.''

''Wat je ziet is dat de meeste kleine wensen terminaal zieke mensen gelukkig kunnen maken. Het is zo mooi als iemand nog afscheid kan nemen van zijn huis, of nog één keer de zee kan zien."

Vaticaan

Maar niet alle wensen zijn zo klein. Veldboer verraste het publiek met wat Stichting Ambulance Wens allemaal doet met de doodzieke patiënten. "Dat wij met terminale patiënten gewoon naar het Vaticaan gaan of een berg beklimmen."

Internationale navolging

Colombia is niet het eerste Zuid-Amerikaanse land dat belangstelling heeft voor de wensambulances van Veldboer. Sinds februari rijden ze ook rond in buurland Ecuador.

Verder zijn wensambulances actief in 12 deelstaten in Duitsland, in Engeland, België, Israël en Zweden. En er zijn plannen voor de oprichting van soortgelijke stichtingen in Letland, Oostenrijk en Italië.