Cor Pot schuift aan in FC Rijnmond

Cor Pot aan de desk van FC Rijnmond

Cor Pot is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De voormalig voetbaltrainer spreekt onder andere over het Nederlands elftal, dat met 4-0 werd afgedroogd door Frankrijk.

Pot kan het nodige zeggen, omdat hij tot voor kort nauw samenwerkte met Dick Advocaat, de huidige bondscoach. Ook tal van andere kenners uit de voetbalwereld spreken zich uit over Oranje en hoe het in drie jaar tijd zo mis heeft kunnen gaan. Ook maken we de balans op van de laatste week op de transfermarkt, waarin met name Excelsior zijn slag nog sloeg met de komst van drie nieuwe spelers. FC Rijnmond begint om 17:16 uur en is live te zien op TV Rijnmond en de Facebook-pagina van RTV Rijnmond Sport. Via Facebook kun je ook jouw vragen voor Pot achterlaten en Etienne Verhoeff zal deze aan hem voorleggen. Verder schuiven ook Geert den Ouden en Ruud van Os aan bij de talkshow, die ieder uur herhaald wordt.