Justitie: Dordtse Diego kreeg mogelijk kalmeringsmiddel

De 10-jarige Diego uit Dordrecht heeft mogelijk een kalmeringsmiddel gekregen, voor hij is vermoord. Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat hij oxazepam in zijn bloed had.

Zijn vader, Marcel S., zit al een half jaar vast. Hij heeft enkele dagen voor de moord op internet gezocht naar de werking van oxazepam. De recherche ziet dat als een extra aanwijzing dat hij de dader is. Diego is op 1 maart van dit jaar gewurgd in een huis aan de Jan Vethkade in Dordrecht. Op de hals van de jongen is het DNA van Marcel S. aangetroffen. De verdachte ontkent. Hij wil op vrije voeten worden gesteld. Maar de rechter heeft besloten dat Marcel S. voorlopig nog blijft vastzitten. De verdachte was zelf niet aanwezig bij de korte zitting op de Rotterdamse rechtbank.