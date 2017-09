Geen bewijs voor betrokkenheid Sliedrechter bij moordplan

De man uit Sliedrecht (44) die begin deze week werd opgepakt voor een moordplan op een officier van justitie, is weer vrij. Hij zou van voormalige motorclubbaas Klaas Otto opdracht hebben gekregen om de aanklager om het leven te brengen. Maar volgens justitie is er onvoldoende bewijs om hem nog vast te houden.

De Sliedrechter werd maandagavond aangehouden op de A15 bij zijn woonplaats. Ook is zijn huis doorzocht, net als een huis in Rotterdam. Er zijn computers, mobiele telefoons en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Justitie had aanwijzingen dat de man was ingehuurd door Klaas Otto, de oprichter en voormalig leider van No Surrender. De man zit momenteel in voorarrest in Middelburg voor meerdere delicten.

De Sliedrechter zou opdracht hebben gekregen om een officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant wat aan te doen. Eerder was sprake van een moordplan, maar dat kan justitie niet bevestigen.

De man uit Sliedrecht is verhoord en weer vrijgelaten. Justitie zet het onderzoek voort.