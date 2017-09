Zingende buschauffeurs halen ruim 8000 euro op

Feyenoordchauffeurs

"In Rotterdam is iedereen blij" zingen de buschauffeurs van de RET in hun Feyenoordlied. De chauffeurs hebben met hun lied ruim 8000 euro opgehaald voor het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ze hebben de cheque vrijdag overhandigd.

Het bedrag van €8489 euro is niet alleen met het lied ingezameld. Er waren meerdere acties voor het Rotterdamse kinderziekenhuis. Zo is bijvoorbeeld ook een Feyenoord-shirt geveild . De zingende Feyenoord-chauffeurs gaan nog door met acties.