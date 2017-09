Verkerk met lege handen op WK Judo

De Rotterdamse judoka Marhinde Verkerk heeft naast een medaille gegrepen op de WK in Boedapest.De wereldkampioene van 2009 verloor de strijd om het brons van de Britse Natalie Powell op ippon.

Eerder verloor de Rotterdamse al in de halve finale in de klasse tot 78 kilogram van de Japanse Mami Umerki.

Bij Verkerk overheerst de teleurstelling, ook al gingen de eerste ronden haar makkelijk af. "Ik ben ook zeker niet ontevreden over vandaag", zegt de Rotterdamse. "Maar de laatste twee heb ik niet goed aangepakt en dat is mijn huiswerk. Ze zjin heel erg links. Normaal heb ik daar een goede oplossing voor. Die tactiek werkt normaal. Maar nu is die niet solide en goed uitgevoerd"

De Nederlandse judoka's Guusje Steenhuis, Sanne van Dijke en Kim Polling werden vrijdag al eerder uitgeschakeld.