Actie voor Gyan groot succes

Feyenoord-supporters hebben vier dagen na de start van de inzamelingsactie voor oud-Feyenoordspeler Chris Gyan al veel geld opgehaald. De 30.000 euro is vrijdag gepasseerd.

De actie loopt storm sinds het verschijnen van het boek van auteur Michel van Egmond. Hij schreef een boek over het turbulente leven van de Ghanees. Gyan staat een zware hersenoperatie te wachten en heeft mede daardoor schulden.

De supporters halen geld op met verschillende acties. Het doel is om de financiële- en gezondheidsproblemen van de voormalig-rechtsback te verhelpen. Zo wordt het boek over Gyan verkocht bij fanshops en gaat de winst naar de oud-Feyenoorder. Ook is er een crowdfundingsactie gestart en werd het kampioenshirt uit 1999 van Gyan geveild.