Postcode 3027, Rotterdam Spangen

Brood in de broodtrommel in Spangen.

Spangen zorgde voor een kleurrijke aflevering van het Postcode Parcours. Het begon al vroeg met een vrolijke ontmoeting tussen Kaapverdiaan Fernandez en zijn Surinaamse collega Eric. Ze hadden Hollandse (smeer)kaas op brood en verslaggever Jelle kreeg een boterham mee.

Daarna stapte ze op de tram met een vader en zijn 12-jarige dochter. Ze zit pas kort op de middelbare school en om haar op weg te helpen fietsen ze deze eerste weken samen naar school. Maar vanwege de regen werd dat dit keer de tram.

Zeg je Spangen, dan zeg je Sparta. In de kantine van de voetbalclub staan twee jonge spelers te tafelvoetballen. De ontmoeting met Tariq Dilrosun en Gino Bokshoven levert een gesprek op over meisjes, mode en muziek.

De "moeder' van de Huiskamer van Spangen is Ninny Duarte Lopes. Ze schenkt een bord met de tekst ''Welkom Spangen" dat ze in het verleden uitdeelde aan nieuwe bewoners in de wijk.