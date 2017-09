De Jong: 'Managen verwachtingen is grootste uitdaging'

Jan de Jong heeft zijn eerste, en voorlopig laatste, persconferentie gegeven als algemeen directeur van Feyenoord. "Het managen van de verwachtingen, dat is misschien wel de grootste uitdaging," vertelde hij daarna aan RTV Rijnmond.

"Je hebt nu drie prijzen in 15 maanden, ongekend en onwaarschijnlijk. Een voetbalbedrijf is verschrikkelijk opportunistisch. Je blijft niet alleen maar winnen. Hoe zorg je er voor dat je blijft bouwen aan een stabiele topclub, en aan de andere kant soms ook kan omgaan met de teleurstelling van supporters," legt De Jong uit.

Per 1 november volgt hij Eric Gudde op, die als directeur aan de slag gaat bij de KNVB. Zijn opvolger ziet naast uitdagingen vooral kansen bij zijn nieuwe werkgever. Hij wil dat Feyenoord strucureel succesvol is. En hij heeft een droom: "Mijn hart ligt bij de jeugdopleiding. Ik hoop dat er nu een jongen van 12 is, die het eerste elftal haalt en na 150 wedstrijden besluit dat hij wil blijven spelen voor Feyenoord. Dat er geen noodzaak is om weg te gaan."