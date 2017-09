Weer website veiligheidsregio uit de lucht: 'Dit had niet mogen gebeuren'

ZHZveilig

De leiding van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid betreurt het dat donderdagavond laat de website onbereikbaar was. De site kon de vele bezoekers niet aan die meer wilden weten over een grote brand in Gorinchem. ''Ook al is het vijf minuten geweest, dit had niet mogen gebeuren,'' zegt woordvoerder Eddy van Well.

In verband met de grote brand bij de voormalige betonfabriek in Gorinchem verstuurden de hulpdiensten om 23:54 een NL Alert. De ontvangers werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Het bericht werd verzonden aan alle aangesloten ontvangers in een straal van twee kilometer rondom de brand. ''Het gaat om het gebied Gorinchem-Oost en een stuk van het Centrum,'' vertelt Van Well. Maar het bericht werd in een veel groter gebied gedeeld. De telecomproviders, die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding, hadden de NL Alert naar veel meer zendmasten verstuurd, waardoor zelfs iemand in Kaatsheuvel het bericht kreeg. Zie het als een auto die van nul naar honderd kilometer in een seconde moet. Dat vraagt te veel van de motor Eddy van Well De ontvangers van het bericht werden doorverwezen naar de website zhzveilig.nl. Die kon de plotselinge aanloop niet aan. Van Well: ''Zie het als een auto die van nul naar honderd kilometer in een seconde moet. Dat vraagt te veel van de motor.'' Esso

Het zelfde probleem deed zich elf dagen eerder ook voor tijdens de brand bij Esso in de Botlek. Toen lag de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 45 minuten plat. ''We hebben ook dezelfde leverancier,'' bekent Van Well. ''Na de problemen bij de collega's van Rijnmond hebben we zelfs computerservers bijgeplaatst. Alleen moeten we nog over op de nieuwe structuur. Dat gebeurt vermoedelijk volgende week.'' Nu ging het om een klein incident in een beperkt gebied. Wat als er een brand was geweest bij bijvoorbeeld Dupont in Dordrecht? Van Well: ''Door de maatregelen die we hebben genomen na de problemen bij Esso is de uitval beperkt gebleven. We werken er keihard aan om herhaling te voorkomen.'' Burgemeester

Reinie Melissant, burgemeester van Gorinchem, wil van de veiligheidsregio graag weten wat er precies gebeurt om herhaling te voorkomen. ''De inwoners moeten bij incidenten goed worden geïnformeerd. Dat is niet helemaal gelukt. Ik ben benieuwd wel actie wordt ondernomen.'' Niet oneindig

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond liet vorige week al weten dat de computerservers bezoekerspieken niet oneindig kunnen opvangen. Daarom wordt gewerkt aan alternatieve technieken. Het gaat bijvoorbeeld om een app die ook pushberichten met informatie verstuurd.