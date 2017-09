#PostcodeParcours opent Regiomuseum

De postzak hangt in de wilgen. Na een fantastische zomerperiode kriskras door de regio is het Regiomuseum officieel geopend. Voorlopig trekken we geen postcodes meer. Getreurd? Niet nodig, volgend jaar gaan we weer door!

Tot die tijd kunnen we genieten van al het moois dat het parcours ons heeft gebracht in het Regiomuseum. Alle museumstukken die we hebben gekregen zijn uitgestald in de hal van RTV Rijnmond. Van de anthurium uit Tinte - het allereerste museumstuk- tot een Opelstuur uit Dalem: ieder voorwerp heeft z'n eigen plekje gekregen. De opening van het Regiomuseum werd verricht door Deirdre Carasso van het Stedelijk Museum Schiedam. "Wat ik heel mooi vind, is dat je ziet dat erzo veel verhalen zijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, dat zie je door al die voorwerpen." Voor iedereen die onze verslaggevers ooit nog aan een ontbijt wil helpen, die kans gaat er zeker nog komen! Volgend jaar stoffen we de postzak af en reizen we langs de overige postcodes.