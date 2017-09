Analyse: Speel Nederland-Zweden in de Kuip

In tijden van crisis moet je jezelf niet verliezen in emotie. Zomaar schreeuwen dat Oranje op 10 oktober de beslissende WK kwalificatie-interland tegen Zweden in de Kuip moet spelen in plaats van in de Johan Cruijff Arena lijkt een paniekreactie na de beschamende 4-0 afstraffing tegen Frankrijk. Maar wie iets verder kijkt dan zijn neus lang is, zal zien dat het geen gekke gedachte is.

De rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam is er al jaren, maar moet voor nu even buiten beschouwing worden gelaten. De vraagt die voorligt nu uitschakeling dreigt is: is het belangrijk dat Oranje deelneemt aan het WK in Rusland? Ja natuurlijk! Deelname aan een groot toernooi is goed voor onze plek op de FIFA-ranking, goed voor de ontwikkeling van spelers en heel goed voor de portemonnee van de KNVB. Feiten waar je niet om heen kunt.

Kuip versus Arena

De vraag die dan gesteld moet worden is: wint Oranje vaker in de Kuip dan in de Arena? Ook op deze vraag is het antwoord volmondig JA! Sinds de opening van het stadion in Amsterdam speelde het Nederlands elftal daar 60 interlands. De cijfers: 55% winst (33x), 28% gelijk (17x) en 17% verlies (10x). In dezelfde periode was Oranje 28 keer in de Kuip. De cijfers: 75% winst (21x), 21% gelijk (6x) en 4% verlies (1x).

Toegegeven, in Rotterdam waren de tegenstanders minder zwaar, maar de cijfers liegen niet. Een winstpercentage van 55% in Amsterdam tegenover 75% in Rotterdam. Dit zijn feiten die je niet kunt negeren als mislopen van een groot toernooi als een 'nationale ramp' wordt beschouwd.

Drie keer winnen

Zoals bekend moet Nederland nog drie duels spelen in de WK kwalificatie en drie keer winnen. Zondag tegen Bulgarije staat in Amsterdam geprogrammeerd. Op 7 oktober moeten we naar Wit Rusland en op 10 oktober komt Zweden naar ons land. Natuurlijk zijn we er nog niet als we een eventuele beslissende interland tegen Zweden winnen. Want dan zijn we waarschijnlijk als tweede in de groep geëindigd. En de acht beste nummers twee van de negen groepen moeten nog een dubbele play-off ontmoeting spelen.





Kiezen voor de Kuip

Diverse internationals hebben eerder al aangegeven heel graag in de Kuip te spelen. Het uitstekende gras en de unieke sfeer zijn dan de belangrijkste argumenten. Toch kiest de bond er voor om meer in de Arena te spelen dan in welk stadion dan ook, met als enige reden: geld. Voormalig directeur Bert van Oostveen gaf ooit eerlijk toe dat in Amsterdam meer verdiend kan worden.Hoewel de KNVB op dit moment te kampen heeft met een chronisch gebrek aan leiding (de nieuwe RvC en directeur moeten nog worden aangesteld), kunnen diegenen die nu wel werkzaam zijn in Zeist ons voetbal een gigantische dienst bewijzen. Onder het mom van 'we moeten er echt alles aan doen om het WK te halen' moet nu worden gekozen voor de Kuip. Al vergroot het onze kans op succes maar met één procent, wij zijn nu niet in de positie deze kans te laten lopen.