Primeur op Wereldhavendagen: vissen met stroom

De TX-1 vist met elektriciteit Een 'pulskor' in detail

Het is een primeur op de Wereldhavendagen in Rotterdam: vissen met elektriciteit. Aan de Rijnhavenkade ligt dit jaar de TX-1, een kotter die de traditionele zware kettingen die over de zeebodem gaan, heeft vervangen door veel lichtere stroomkabels.

Het zogeheten pulsvissen werkt als volgt: de vissen krijgen een schokje van zo'n 10 volt, wippen omhoog en zwemmen zo het net in. Voorheen werden de vissen op de TX-1 en veel andere andere kotters geactiveerd door zware kettingen die over de bodem sleepten. Vissen met stroom veroorzaakt minder schade aan de bodem en kost minder gasolie, claimen de vissers. Zelf voelen

Op de Kop van Zuid kunnen mensen zelf ervaren hoe een schok van 10 volt voelt. "Het tintelt", zegt een bezoeker. "Niet onprettig, maar liever niet de hele dag." Een groep kinderen giechelt er om. "Wat voelt dat gek!" Vorig jaar bezochten tientallen actievoerende vissers Rotterdam tijdens hun protest tegen het verplicht aan land brengen van de bijvangst. "Dat beviel ons zo goed dat we weer terug zijn", zegt Pim Visser van branchevereniging VisNed. "We hebben een goed verhaal. Iedereen wint. Niemand kan hier tegen zijn." Europese wetgeving

Toch is er nog altijd geen Europese wetgeving op het gebied van pulsvissen en dat zit de vissers dwars. Een bezoekster bij de stand zal daar zeker niet mee zitten. Zij ziet niets in het systeem. "Oei, dit prikt. Maar ik ben ook heel gevoelig voor spanning."