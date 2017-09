Babyvoedingdieven gepakt in Hardinxveld-Giessendam

Vier winkeldieven hebben bij een drogisterij in Hardxinveld-Giessendam geprobeerd om babyvoeding te stelen. Twee verdachten zijn opgepakt. De politie zoekt nog naar een dikke en een dunne man.

De winkeldiefstal gebeurde vrijdagmiddag op den Bogerd in Hardinxveld. Direct konden op de Thorbeckestraat twee dieven worden aangehouden. Zij hadden pakken babyvoeding in hun tas.

De politie verstuurde een bericht op Burgernet, maar de overige babyvoedingdieven zijn nog spoorloos.

Winkels in Nederland hebben regelmatig last van diefstal van babyvoeding. Het melkpoeder is in China erg populair. Chinese ouders vertrouwen babyvoeding uit eigen land niet na meerdere voedselschandalen.