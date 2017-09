Tekenaars dagen curator stripmuseum voor de rechter

Striptekenaars die werk hebben hangen in het failliete Rotterdamse stripmuseum Strips! stappen naar de rechter. Ze eisen dat de curator hun werk teruggeeft, zonder daar geld voor in rekening te brengen.

De curator heeft alle strips die in bruikleen zijn gegeven gegijzeld. Dat betekent dat de tekenaars niet aan hun werk mogen komen. Alleen als ze 75 euro betalen, krijgen ze hun materiaal terug. Dit tot woede van de veertig tekenaars die strips hebben uitgeleend.

Jojo

Tekenaar Marc Scherbateyev: "Je legt je hele ziel en zaligheid in je werk en dan is er een of andere jojo die zegt dat ik mijn eigen werk niet terug kan krijgen en dat ik er voor moet gaan betalen. Terwijl ik dan denk, flikker op, het is andersom!"

"Ik word ook financieel benadeeld", legt Scherbateyev uit. "Doordat ik niet bij mijn strips kan, kan ik ze ook niet meenemen naar stripfestivals, zoals dit weekend in Veldhoven."

Juridisch klopt er ook niets van, zegt de striptekenaar. "Mijn advocaat, Claudia Berghout, zegt dat de curator alleen gaat over het eigendom van het museum. En dus niet over het werk dat in bruikleen is gegeven."

Dwangsom

Berghout spant namens meerdere tekenaars een geding aan. Dat moet volgende week dienen. De advocaat eist per direct het werk terug. Iedere dag dat de curator in gebreke blijft, zou hij bovendien een dwangsom moeten betalen.