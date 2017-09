Oud-internationals schrikken van Oranje

Net als elke andere Nederlander zijn Mario Been, Ben Wijnstekers, Peter Houtman en John de Wolf geschrokken van het Nederlands elftal, dat met 4-0 verloor van Frankrijk in het onderlinge WK-kwalificatie duel.

"Ze kwamen toch te kort, sowieso, ontluisterend. 4-0 is wel erg veel, maar doordat de Bulgaren wonnen is er gelukkig nog een kans," zegt Peter Houtman. Mario Been onderkent dat, maar vind die gedachtegang ook 'typisch Nederlands'. "Er wordt wel heel gemakkelijk over de nederlaag heen gestapt."

Ben Wijnstekers denkt dat Dick Advocaat de situatie misschien heeft onderschat. "We hebben een paar wedstrijdjes gezien dat het best aardig was, maar tegen dit soort ploegen kom je gewoon tekort. Tegen Frankrijk weet je dat ook, maar tegen Zweden en Bulgarije moet je beter zijn."