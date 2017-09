Peter Drijver opvolger van Boogers als technisch manager

Peter Drijver wordt de nieuwe manager technische zaken bij FC Dordrecht. Hij is de opvolger van Marco Boogers, die jarenlang de functie vervulde aan De Krommedijk.

Drijver werkt ook al jaren voor FC Dordrecht. In de afgelopen 17 jaar was hij met name betrokken bij het opzetten van de jeugdopleiding van de Dordtenaren.

Peter Drijver krijgt de ondersteuning van een technisch platform van totaal vijf personen. In dat platform moeten mensen komen die een afspiegeling vormen van het Dordtse voetbal met veel kennis en ervaring in de sport.