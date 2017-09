Plaatselijke hoosbuien veroorzaken wateroverlast

Westelijke Achterweg in Middelharnis (Foto Olympia Kazerne)

Lokale plensbuien hebben vrijdagmiddag voor overlast gezorgd op diverse plekken in de regio. In Middelharnis, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam kwamen diverse straten blank te staan, terwijl er in Barendrecht geen druppel viel.

Brandweerlieden rukten uit naar de Westelijke Achterweg in Middelharnis.

In het centrum van Rotterdam kwam het met bakken uit de hemel vallen.