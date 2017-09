Rijnmond Staat Stil over een Rotterdamse en de dodencel

Over ruim een maand wordt in Texas een man van 34 geëxecuteerd. Clinton Lee Young.Hij kreeg de doodstraf voor twee moorden.

De Rotterdamse juriste Merel Pontier(25) is overtuigd van zijn onschuld. Zij bezocht Clinton Young meerdere keren en stelt dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. "Ik zag vrij snel dat het niet klopte."

Pontier studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en werkte korte tijd in de VS. "Ik had een documentaire gezien van Jessica Villerius over de doodstraf en daarin zat ook een gesprek met Clinton Young. Dat interview liet mij niet meer los."

Dodencel



Als zij in Louisiana werkt op een advocatenkantoor, besluit ze Clinton te bezoeken. In zijn dodencel in Texas. "Hij zit daar 22 uur per dag in zijn cel. Hij heeft niet eens contact met medegedetineerden." Ze gaat zich in zijn zaak verdiepen en leest alle stukken. Over die dramatische gebeurtenissen, lang geleden.In november 2001 worden in Texas, daags na elkaar, twee moorden gepleegd: op Doyle Douglas en Samuel Petrey. Bekenden van Clinton Young wijzen hem aan als de schutter in beide zaken.

Kogels



Pontier:"Bij die eerste moord zat Clinton naast de bestuurder die is doodgeschoten. Dan zouden de kogels de rechterkant van het hoofd moeten hebben geraakt. Maar ze zaten links. Bekend is ook dat de medeverdachten een deal met justitie hebben gesloten."

Ook bij de tweede moord is er geen forensisch bewijs tegen Young, als DNA of vingerafdrukken. Een medeverdachte, David Page, zegt dat Clinton het fatale schot loste en 'sorry' zei. Merel Pontier: "Bij het plaats delict zijn handschoenen gevonden met kruitsporen aan de buitenkant en het DNA van David Page aan de binnenkant."

Making a Murderer



Hoe kan het dat Young voor beide moorden is veroordeeld? Wat zegt dit over het Amerikaanse rechtssysteem? "Officieren van justitie worden gekozen. Als ze 'tough on crime' willen zijn dan grijpen ze de gelegenheid aan om iemand de doodstraf op te leggen." Het doet denken aan, de populaire en invloedrijke Netflix-serie, die een somber beeld schetst van het justitie-apparaat in de VS.

De Rotterdamse juriste is actief voor de Clinton Young Foundation , die zich inzet voor een nieuw proces voor de Texaan. De tijd dringt, want zijn executie staat voor 26 oktober gepland. Merel Pontier: "Als het zover komt, wil ik er zeker heen. Om afscheid te nemen."

Rijnmond Staat Stil over Merel Pontier, Clinton Young en de gruwelijke eenzaamheid van de dodencel.