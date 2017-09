Blauwalg in natuurzwembad Rotterdam-Hillegersberg

In natuurzwembad 't Zwarte Plasje in Rotterdam-Hillegersberg is blauwalg geconstateerd. Er is nu een waarschuwing afgegeven door de omgevingsdienst.

Volgens medewerkers van het zwembad zijn er maatregelen genomen. Zo zijn schoolzwemwedstrijden afgelast en worden mensen uit risicogroepen, zoals ouderen en zwangere vrouwen, extra gewaarschuwd.

Blauwalg kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. De bacterie duikt elke zomer op in zwemwater.

Laboratorium

"Elke week wordt er een monster genomen en dat wordt opgestuurd naar een laboratorium. Gisteren bleek dus dat er blauwalg in zit", aldus een medewerker van het zwembad vrijdag.

"Niet alle soorten blauwalg zijn schadelijk. We hebben nu code geel gekregen. Dan is er sprake van een waarschuwing. Bij code oranje wordt afgeraden om te zwemmen en bij code rood is er een zwemverbod"

Maatregelen

"Qua timing had het slechter gekund. We zitten nu aan het einde van het seizoen. We zijn nog twee weken open, maar het is natuurlijk nooit prettig als er blauwalg voorkomt"

"We hebben meerdere maatregelen genomen. De fontein hebben we deels losgekoppeld, zodat er geen water de lucht in spuit, maar dat er onder de waterspiegel water wordt rondgepompt", besluit de medewerker.