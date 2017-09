Waterschap: minder tuintegels en meer gras tegen wateroverlast

Dijkgraaf Ingrid de Bondt van Hollandse Delta

Leg weer gras in de tuin en vang regenwater op in een regenton in plaats van het weg te laten lopen in het riool. Waterschap Hollandse Delta vraagt de medewerking van de bewoners bij het bergen van water dat steeds vaker met flinke regenbuien naar beneden komt.

Daarom is een campagne gestart. Om mensen te vertellen wat het waterschap doet, maar ook wat bewoners er zelf aan kunnen doen. De campagne werd gelanceerd tijdens de Wereldhavendagen door Ingrid de Bondt, de nieuwe dijkgraaf van Hollandse Delta. Het waterschap heeft zelf de afgelopen jaren flink wat werkzaamheden verricht om te zorgen dat bewoners droge voeten houden. Zo is er 11 kilometer dijk versterkt met zand en klei uit zo'n 20 duizend vrachtwagens. Toch voelen mensen zich steeds minder veilig. "Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de helft van de ondervraagden zich zorgen maakt over klimaatverandering en de steeds heftigere regenbuien die daarmee gepaard gaan", zegt dijkgraaf De Bondt. "Diezelfde mensen zeggen ook dat ze niet weten wat ze zelf kunnen doen en dat ze er wel meer over willen weten. Vandaar dus deze campagne." Hollandse Delta is het grootste waterschap in de regio Rijnmond. Onder het werkgebied vallen het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Rotterdam-IJsselmonde.